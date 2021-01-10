成立超過百年歷史的臺鐵，一直陪伴著臺灣人的生活日常。雖然歷史悠久，卻也有著龐大組織與沉重經營壓力，需要良性翻轉。隨著資產開發的蓬勃發展，臺鐵正一步步實現軌道經濟的藍圖，並與地方政府攜手，打造依著車站發展的車站城市夢想。

從翻新與市政規劃結合的14座車站城市中，我們看見了臺鐵對於資產開發的不同策略與發展樣貌，以交通運輸改善城市的整體規劃，讓軌道經濟活絡地方的就業市場與生活型態，展現強大的效益與影響力。

透過臺鐵團隊和外部營運者的不同專業視角，感受傳統的百年組織投入資產開發領域，所遇到的困境與解決之道，從一步一腳印中，也逐步擘劃不同型態與特色的車站城市，帶領旅行與工作中的人們，迎接便利又具競爭力的新未來。

【精彩書摘】

環繞臺灣 全方位的軌道經濟

臺灣是全世界唯一一個擁有完整環繞一圈環島鐵路的國家，全長1065公里的環島鐵路上，共有241個大小車站，串起了臺灣的交通運輸，也伴隨臺灣各地的城鄉發展。時代變遷，光靠運輸難以補足臺鐵凍漲票價的財務缺口，既然運輸是臺鐵無法割捨的使命，更該大刀闊斧推動全方位發展的「軌道經濟」計畫。

資產開發 華麗轉身關鍵詞

「臺鐵在車站及站外擁有許多土地，而且絕大部分的車站都坐落在該城鎮的精華地段，本身就已經具備相當大的商業潛力！」臺鐵局長張政源指出，以南港車站為例，過去只是一個以貨運為主、擁有廣大貨場的小站，隨著時代改變，南港由郊區變全新東區，土地價值暴增，加上高鐵、捷運三鐵共站，經過招商後搖身一變，成為一個年營業額達16億元的大站。

再把目光轉到臺北，五鐵共構加上四通八達的地下街商圈，在這個方圓大概2公里不到的彈丸之地，單日進出人次超過50萬人，車站不再只是一個交通中心，已經變成一個商業及生活中心，張政源強調，「過去是水平利用，現在我們要垂直利用，打造一個高效能的車站城市。」

臺灣最南端的屏東站，鐵路高架化後多出很多商業空間，初期招商並不順利，所幸找到與臺鐵頗有淵源的投資者來經營，張政源笑著說，「沒想到現在屏東車站商場生意十分火紅。我們不是做生意的人，一定要找投資者進來合作，生意人有獨到眼光，由他們想辦法創造商機。」

臺鐵副局長朱來順也說，臺鐵用全新的思維來做資產開發，由張政源領軍，一個縣市一個縣市帶領團隊前去拜訪地方首長，提升土地開發強度並打開溝通渠道，積極與業者對話，貼近商業需求、傾聽市場聲音，同時也重整內部資源，用扁平化管理，一條龍的處理資產開發案件，打下軌道經濟發展的第一根地基柱。滿足地方政府需求又能了解臺鐵的企圖心，這樣才能真正創造一個經濟與商業中心，真正帶動起地方繁榮。

走入368鄉鎮的台鐵便當

第二根柱就是臺鐵的驕傲、一年可以賣出超過千萬個的台鐵便當，「排骨、滷蛋、酸菜、豆干，簡簡單單就是家鄉的味道。」張政源說，過去要吃台鐵便當，只能到車站買，但其實台鐵便當已經成為一個具信賴度的品牌，透過品牌授權，可以有授權金的收入，接下來台鐵便當更計畫走出車站，用加盟的方式走入368個鄉鎮市區，讓台鐵便當的商業加值極大化。

鐵道旅遊 火車成為目的地

當軌道不再只有運輸賺運費，還可以提供很多的經濟行為，創造附加價值，第三個應運而生的就是鐵道旅遊。張政源明確地表示，「未來臺鐵不再只是一個單純的運輸提供者，火車也不再只是一個旅遊的工具，而是要讓火車成為一個旅遊可能的目的地。」

在這個目標下，臺鐵已經著手打造不同市場區隔、深具故事性及吸引力的觀光車隊。最先上線的會是注入全新美學概念的「鳴日號」，經典雋永卻又帶有新世代風格的造型設計，讓外界眼光為之一亮，內部包含吧檯區、客廳車、還有可以唱卡拉ok的車廂，豐富旅遊樂趣；其次則是截然不同、走懷舊復古氛圍的「藍皮解憂號」，保留藍皮列車原有的懷舊元素，改裝現代化廁所，讓遊客在南國溫暖慵懶的微風吹拂下，搭乘觀光列車從枋寮到臺東，從巴士海峽一直開到太平洋，感受不同的海域風貌，途中還會經過一個可以遠眺無敵海景的秘境車站枋山，再一路到臺東泡溫泉，感受多重旅遊體驗。

「過去臺鐵沒有扮演一個旅遊的主導角色，僅僅只是提供運輸的服務，其他流程包裝都是旅行社去做，未來臺鐵將改採積極主導的態度，陸續規劃不同的觀光列車商品。」張政源也預告，接下來還有專走臺北到宜蘭的「海風號」，主打在火車上與好友家人，一邊享用六星級英式下午茶，一邊飽覽北海岸的風光景色；再往東來到花東縱谷，可以欣賞兩旁壯麗山景的「山嵐號」，徜徉在花東縱谷慢遊，綠意景觀怎樣都看不膩。最後一個目標是媲美日本九州七星號的豪華寢台列車，期望可以在2024年與世人相見。

鐵道文化文創商品變商機

臺鐵發展了133年，擁有6個國定古蹟、102個有列冊的文史資產，張政源說：「這些都是臺鐵的寶，保存下來後，不只是要讓空間說故事，還要想方式賺錢，最好的方式就是發展文創商品。」

張政源語氣堅定表示，資產開發，台鐵便當，鐵道旅遊及文創商品，共同編織出臺鐵的新未來。以車站為核心向外擴散，「車站就是珍珠，241個車站就是241顆珍珠，1065公里長的鐵路就是那條鍊子，把珍珠串在鍊子上即為珍珠項鍊，藉由珍珠串鍊計畫將使得臺鐵未來閃耀光芒。」讓百年臺鐵能夠洗盡過往塵埃，以珍珠的光將途經的每一個城鄉照亮。

(本文摘自《軌道經濟未來式》/天下文化)

【作者簡介】

戴卓玫

成功大學中文系畢業，資深文字工作者，曾任職於多家媒體，目前為多家媒體、航空機上雜誌和網路傳媒的特約採訪、特約主編與責任總編輯。合著著作包括《藝於言表》、《發現台灣O’TOP》、《農居遊正夯》、《精采一條路》、《環遊世界這樣玩》等。

江明麗

世界新專廣播電視科畢業，資深文字工作者，曾任職於媒體。個人著作包括《和風老屋旅行散策》、《量身訂作住民宿》、《高雄美好小旅行》；合著著作包括《台灣百年好店》、《嚴選 正港台灣味小吃155家（中南部篇）》等。

許雅欣

藝術企劃出身，接觸當代創作、設計、文化領域多年，而後投入出版業發展，曾任忠泰MOT TIMES明日誌採訪編輯、小日子享生活誌資深編輯，現為自由接案編輯及文字工作者。參與刊物採集和製作有：編輯者新聞社《本地 The Place 06：新北》、衛武營國家藝術中心《本事》等。

陳書孜

世新大學新聞系國際傳播組畢業，資深文字工作者，曾任職於ETToday、非凡新聞台。13年媒體採訪及編輯經驗，曾經歷黨政、生活、傳產、電子,財經新聞採訪記者，新聞中心副主任，主管生活要聞組，亦曾赴德國、美國、中國等外地採訪。目前是獨立接案的文字工作者。