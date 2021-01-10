臺鐵成立超過百年，期間歷經許多時代的變遷，在臺灣發展史中佔有重要角色。鐵道上的每一座車站、每一處古蹟、每一棟建築，都是一個遇見的起點，遇見人事物、遇見在地文化。

藉由爬梳臺北、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄等六大經典車站，以及多個古蹟/建築的古今變化，闡述臺鐵鐵道與城市文化、經濟、地貌的連結，彰顯鐵路在臺灣社會發展過程中的重要角色及價值發揮，展現臺鐵人對於鐵道文化與傳承之重視。

透過臺鐵人、文史工作者、文字工作者的三種觀點角度，點出歲月思古、今日面貌及未來嚮往的連結。

【精彩書摘】

世界有了火車之後，更多人勇於夢想遠方；一個國家有了鐵路之後，政經文化、產業聚落、人群聚集，就與以往有了截然不同的面貌及內涵。臺灣有了鐵路之後呢？答案是：開始了現代化旅程。

清末民初、日本時期、民國政府，每一個政權想要勵精圖治，鐵路建設的開展都是重要任務。 一百三十三年以來，臺鐵的每一次做為，影響的不僅僅是讓人們移動得更遠、貨物運得更多，更可能從此改變一個國家、一處區域、一座城市的命運。

深入天涯海角，照顧每一個角落

廣袤國土，唯有鐵路網路可以覆蓋。鐵路運人，也運貨，隨著臺鐵一寸寸推進鐵路網，無論天涯海角，臺鐵都能將遊子送回家，將貨物運到需要的地方。

談到鐵路的運輸功能，臺鐵的貨運服務總所是無法錯過的重要角色。該單位的核心業務是承攬公部門的貨物運輸，例如糧食局的米和肥料、電力公司的電桿，以及菸酒公賣總局各地菸廠和酒廠生產的香菸、酒類及原材料等產品的配送。

1974 年間，臺鐵採購大型貨車約三百輛，以及曳引機及堆高機等，組成機動車隊加入接駁運輸，與鐵路相輔相成，運送政府重要物資及民生用品，觸角涵蓋全臺，可稱得上全臺灣規模最大的運輸單位，當時坊間以「馬路鐵」代稱駐紮在各車站的貨運服務站。

鐵路的進步，增進一國之經濟

貨暢其流所帶來的影響，不僅在運輸本身，更是推動國家經濟發展的根基。

1970 年代，臺灣經濟起飛，對外貿易發達，民眾南來北往拚經濟，貨運量持續增加。然而，受限於蒸汽火車、柴油客車的性能，動力輸出不足，導致車次增加有限，貨物難以消化、車廂內乘客擁擠、誤點等情況層出不窮。

為了因應客貨運量的增加，臺鐵在 1973 年開啟鐵路電氣化工程，於西部幹線縱貫線全線（基隆－高雄間）架設 1,153 公里長雙軌高架電纜。1979 年 6 月 28 日，全線電氣化正式啟用。

鐵路電氣化後，運量及速度提升，為經濟發展添加有利因素，臺灣經濟一路狂飆，曾獲譽為經濟奇蹟。

鐵路的開通，帶動區域經濟

在北迴線興建之前，自花蓮至臺東的臺東線一直都是獨立營運，未能與西部幹線相互連結。旅客往來臺北、花蓮，只有陸運和海運兩種選擇；陸運是在蘇澳車站轉乘臺灣省公路局班車，借道蘇花公路，或是經由海運，搭乘往返基隆港與花蓮港的客船（例如：花蓮輪），極為耗時。

為使東部鐵路幹線與西部接軌，1973 年 12 月 25 日，北迴線正式動工，1980 年 2 月 1日通車。沿線築有大、小橋梁共 91 座，隧道 16 座，全長達 31,029 公里。

有了北迴鐵路後，相較過去蘇花公路不時嚴重壅塞，或是每逢天災就發生路斷的情況，鐵路型態相對不容易受到天氣影響，因可以維持一年三百六十五天全年服務，讓東、西部客商都能得到快速安全可靠的運輸服務。

在鐵路築建的基礎上，臺灣東部得以開展觀光行銷，地方整體發展日趨活躍，臺灣人口東西分布也較過往平均，民心更為安定。

一座車站，可以讓一座城市偉大

古今中外，許多城市因為鐵路的開通、車站的設置而開啟了繁華之路。例如，臺中位居臺灣中心點，正是典型因鐵路而崛起的城市，鐵路運輸帶來政經文化的快速發展，百年來，鐵道一直是臺中進步繁榮的最大驅動力。

1908 年 10 月 24 日，日本閑苑宮親王載仁來臺主持臺灣縱貫鐵道全通式，臺中公園內的湖心亭即為慶祝鐵道開通所建，臺中車站從此躍居臺灣鐵路西部縱貫線的中心，日趨繁華。

鐵路，帶來了神明及信眾。

1917 年 6 月，臺中萬春宮主辦「七媽會」，邀請旱溪樂成宮、梧棲朝元宮、彰化南瑤宮、鹿港天后宮、北港朝天宮與新港奉天宮，總共七尊媽祖會香臺中，駐駕四十天，南、北信眾搭乘火車到臺中參拜，市區沸騰。

鐵路，也帶來了文人志士。1922 年 10 月 17 日，臺灣文化協會週年紀念會在臺中召開，各階層成員多數搭乘火車出席。1924 年 7 月，為反制親日的「有力者大會」，文協在臺北、臺中、臺南同時召開「無力者大會」，臺中場聲勢最浩大，共有千餘人出席，「臺灣新文學之父」賴和專程從彰化搭火車與會造勢。

現在，隨著臺中市十個高架化車站於 2018 年全數啟用，臺中市鐵道運輸文化如蝴蝶展翅，翱翔新時代的天空。現任交通部部長、前任臺中市長林佳龍曾發表的兩句詞語，對鐵路之於城市的影響，下了一個最佳的註腳，他說：「臺中因鐵道而誕生，也將因鐵道而偉大。｣

火車，帶你去遠方，也帶你歸鄉

臺鐵的存在，改變了許多事、促成了許多可能，而到頭來影響的還是人們的生活，一如土耳其詩人塔朗吉（Cahit Sitki Taranci）所作的那首鐵路詩 ---〈火車〉（余光中譯）。

〈火車〉

去什麼地方呢，這麼晚了，

美麗的火車，孤獨的火車？

淒苦是你汽笛的聲音，

令人記起了許多事情。

為何我不該揮動手巾呢──

乘客多少都跟我有親。

去吧，但願你一路都平安，

橋都堅固，隧道都光明。

(本文摘自《臺鐵風華．百年一瞬》/天下文化)

【作者簡介】

蘇昭旭

蘇昭旭，臺灣鐵道研究者，是目前華人鐵道領域著作最多的學者。1997年起發表鐵道畫作與鐵道圖書，2001年創辦鐵道旅行雜誌，2004年該雜誌結束(期間總共出版12期)，繼續製作中文的鐵道工具書，範圍包含臺灣鐵道與國際鐵道的領域。其個人部落格與圖書序中宣示其著書理念：知識的效用在於助人，以建立中文鐵道工具書為終身職志，讓鐵道知識普及化，落實到「科普教育」。至2020年10月為止，圖書著作共有49冊。

魚夫

漫畫家、作家，發願用十年的時間將臺灣文明和飲食文化畫出來。

王曉晴

國立政治大學新聞學系畢，曾任電視台專題報導記者、《天下》雜誌集團《Cheers》雜誌資深記者，現為自由撰稿人，主編過十餘本企業、公益基金會、研究或教育機構刊物，並為各大新聞媒體集團特約記者。

姚淑儀

南北奔波的文字工作者。從小熱愛聽故事，寫故事，讀故事，而人物採訪與寫作串連三者，令人沉迷其中，樂此不疲。自由接案超過10年，人物寫作超越百篇，一篇一則生命故事，篇篇都是故事迷的療癒處方。

王盈雅

20年採訪編輯經驗，經手完成數十本刊物。曾任直播節目製作人，曾出版過日翻中生活實用書籍7本與個人著作，目前是獨立接案的文字工作者。

陳玉鳳

國立清華大學外語系畢業，資深文字工作者，曾任職於媒體。合著著作包括《創新x淬鍊：38件成功個案》、《成大事：改變世界的88個微行動》、《浪漫臺三線款款行系列叢書》、《關鍵影響力：金牌企業成功學》等。