專家曾指出，成年男性每天從食物和飲料中獲取的總熱量不應該超過2500卡。知名大胃王YouTuber「吃貨豪豪」日前卻誇下海口要挑戰一天吃2萬卡的食物，瘋狂暴吃各式炸物、甜點等罪惡美食，完全不忌口。沒想到最後因為實在太膩口，挑戰到1萬4千卡就宣告放棄，而他的體態也在短時間內出現驚人變化。

吃貨豪豪」挑戰完當日，身體也出現驚人變化！(影片來源/YouTube/吃貨豪豪HowHowEat/如遭刪除請見諒)

知名大胃王YouTuber「吃貨豪豪」先前曾輕鬆挑戰過單日吃下1萬大卡熱量的食物，近日因為頻道訂閱突破20萬，決定加碼挑戰一天暴吃2萬大卡。一開始他先吃了一桶炸雞全家餐配上融化起士，馬上就累積5045卡的熱量，後來又出門吃了冰淇淋、甜甜圈、蛋塔等甜食，突破1萬卡大關。

但接下來卻開始遇到瓶頸，開始出現飽足感，差點吃不完一個漢堡套餐。好不容易吃完之後，「吃貨豪豪」又去夜市吃了雞蛋糕、糖葫蘆，甚至為了衝刺熱量，還打破先前不打算用飲料充數的誓言，點了一杯珍奶配上麥當勞。

可惜的是，在他吃到14267大卡的時候到終於到達極限，忍痛宣告放棄，結束之後他的身體也因次出現驚人變化，不但肚子被撐到如懷孕5個月一般大，站上體重計之後還飆升5公斤，讓粉絲全都嚇傻。