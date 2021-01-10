家裡出現沒看過的東西總是讓人滿頭問號，日本一名飼主日前就在家裡浴室發現了一條從沒看過的黑色浴巾，仔細一看才發現爆笑真相，忍不住拍下照片，並將亮度調到最高PO上網分享，網友看了也全都笑翻。

日本一名推特帳號為「ukasama624」的飼主，養了7隻可愛的貓咪，他也經常在網路上和網友分享牠們的生活點滴。近日氣溫驟降，他在屋內各處都鋪上小毯子或浴巾，讓貓咪有地方可以取暖休息。

本月3日他到浴室時，突然發現家裡的虎斑貓睡倒在浴缸上，此時，他注意到旁邊多了一個從沒看過的黑色浴巾，疑惑地上前查看，這才發現是家裡的小黑貓大和（やまとと）。原來大和因為太冷將手手全埋在身體下面，又因為毛色太黑看不清楚身形，乍看之下就像是一個摺好的浴巾。

飼主事後將照片分享到網上，直呼「這裡有一隻方形貓咪！我方我驕傲」還幽默補充，如果有任何疑問，請將亮度調到最高再檢視。網友看了也紛紛笑稱，「我看了好久，直到把亮度調最大才發現是貓」、「黑到分不清楚哪邊是頭哪邊是屁股XD」、「太神奇了吧，我真的以為是浴巾」、「每當冬天，家裡常常會長出貓」、「真的很方！我認證」、「我還以為是坐墊之類的」。