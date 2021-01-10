穩定交往多年的情侶多半都有結婚共識，但一名男網友日前卻表示，雖然和女友交往了9年，但對方薪水幾乎沒有上調空間，讓他擔心婚後生活壓力會很大，碰巧長輩向他介紹一位家境好且學歷好的對象，讓他開始猶豫，忍不住上網發問求救。文章曝光後瞬間掀起眾怒，大部分的網友都認為該名男網友實在太過分！

一名男網友8日在論壇Dcard發文，表示自己是一名住院醫生，且有位交往9年的女朋友，彼此對於結婚有初步共識，家人也很支持。他更進一步透露，女友家境普通但個性很好，做事認真，月薪約有5萬元，也不會有男生一定要付錢的觀念，平常都是AA制。

但近日他仔細分析未來經濟的問題，發現雖然目前生活過得還行，但女友的薪水幾乎沒有成長空間，因此就算加上他醫師的薪水，將來在雙北的生活壓力還是很大，要開診所也很困難。

剛好最近敬重的長輩有意向他介紹對象，雖然沒見過，但是聽說對方家境很好，學歷也高，整體條件聽起來很優秀，想到身邊有不少同學都是「醫師配醫師」的組合結婚，存錢速度還快到已經換進口車，讓開著二手國產車的他不禁開始猶豫和女友的婚事，但內心又充滿罪惡感。

網友看了全都痛批該名男網友根本就是渣男，「九年女友好可憐，你根本只是不想跟她定下來而已，沒愛到那種程度吧」、「你醫生然後女友5w跟我說壓力很大？你是真的覺得雙北的都很有錢嗎？」、「那你可以趕緊放手，讓女友遇到更好的人嗎？現在是在精神出軌的超前部署？斷言跟長輩女結婚可以少奮鬥30年？」

但也有網友客觀認為男網友的想法只是人之常情，「我覺得原po的想法人之常情，若你不試一直抱著這個疑問然後結婚，不如解開再去結婚才不會有罣礙」、「感情沒有對錯，只是不要欺騙就好了」。