民間傳說在半夜或是無人的曠野、墳場中，常有人明明朝著同一個方向走，卻發現自己老是在同一條路繞圈子，這種情況被稱為「鬼打牆」、「鬼擋路」或是「鬼遮眼」。一名男網友上周就在PTT分享自己在捷運上誤入「平行時空」的不可思議經歷，驚悚過程讓網友全都嚇壞。

一名男網友4日在PTT「媽佛版」發文，表示當天下班後和大學學弟妹聚餐，結束後他要到頂溪，其他人要回輔大，於是一夥人一起從捷運南京復興站搭到松江南京站轉車。到松江南京站的橘線月台時，發現他要搭往南勢角方向的列車剛好進站，於是和學弟妹說再見後就趕緊跑上車，也親眼看到學弟妹走向月台另一邊等車。

該網友從松江南京搭上通往南勢角的班車，抵達下一站卻還是松江南京站。(翻攝自臺北大眾捷運公司官網)

這時神奇的事情發生了，他搭上捷運抵達下一站時，竟在車門外看到剛分開的學弟妹，直覺想到是自己搭錯車，但下車後卻對自己還在松江南京站這件事情感到很困惑，因為如果他搭對車，照理說下一站應該是忠孝新生站，就算搭錯方向，也應該是行天宮站，不管怎麼說都不可能從松江南京站搭到松江南京站。

回家和學弟妹求證，也確定自己當時搭上的是往南勢角的列車，而且仔細回想，當時還有很多人跟他一起上車，忍不住嚇得直呼「為什麼只有我發現搭錯車，他們卻沒有一起下車...」。文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言，「超毛」、「這是鬼擋路的概念嗎？」、「你是時空旅人？」、「你上的是通往異界的車！」。其中，有不少人還表示自己有過相同經歷，但也有人認為只是廣播出錯，或原PO認錯人罷了。