海洋世界相當神秘，存在許多人們不常見或根本不知道的謎樣生物。澳洲3名男子日前相約到海邊釣魚，沒想到卻抓到一隻張著大嘴、表情猙獰的不知名生物，大家都嚇傻了，拍完照片後就趕緊將牠放回海中；事後他們上網查資料，才發現那其實是相當罕見的「單鰭澳洲睡電鱝」，忍不住冒冷汗直呼：「逃過一劫」！

綜合外媒報導，這起事件發生在去年的12月28日，喬瑟夫（Joseph Chalouhi）、瑞奇（Ricky Wharepouri）和史蒂芬（Steve Ker）3名好友一起到位於新南威爾斯州的巴特曼斯灣（Batemans Bay）釣魚，沒想到他們卻釣起了一隻長相奇異的「謎樣生物」，牠張大著嘴巴、表情猙獰，釣客們紛紛前來圍觀，引起現場一陣騷動。

史蒂芬透露，當時沒有人知道那個生物是什麼，於是拍完照以後，他們就用手抓著牠，並拿鉗子除掉魚鉤，將牠放生回海裡；然而他們3人事後查詢相關資料時，才知道這個做法有多危險，史蒂芬指出，資料中顯示那個生物就是相當罕見的「單鰭澳洲睡電鱝（Hypnos monopterygius）」，若是直接接觸很可能遭受電擊，讓人失去知覺。

史蒂芬心有餘悸地回憶當時的狀況，幸好大家都沒有因此受傷，不過儘管經歷了這麼驚險的時刻，仍不減史蒂芬對於釣魚的熱情，他表示已經開始期待下一次和家人一起的釣魚活動了。

據報導稱，「單鰭澳洲睡電鱝」分布在澳洲昆士蘭州南部和西澳的西部到西北部海岸，牠們通常會隱藏在沙子底下，胸鰭上有著可以發出強烈電力的器官，用來獵捕食物或作為一種防衛機制。