從跨年至今，台灣接連迎來幾波寒流，許多高山地區甚至出現下雪天氣，讓不少民眾被冷得快要受不了。這也讓人不禁好奇，在沒有暖氣和水泥牆等現代設施時代，古代人到底都是怎麼度過寒冬的呢？關鍵竟和食材有關！

古代一般百姓的生活大多困苦，冬天時只能多穿棉花或羊皮製衣物保暖，有些人還會架設紙帳或穿紙裘禦寒。除此之外，從春秋戰國時代開始，百姓還會在屋內設置火爐，提高室內溫度，睡覺時則改用燃燒更持久的火坑，雖然可以達到禦寒效果，卻非常容易發生火災，經常導致災難發生。

貴族的保暖方式和平民相似，但所有設備和衣服材質都更為高級，像是奢華的狐皮、貂皮大衣，不但可以抵禦寒風，還能擋住雨水和下雪天的濕寒。為了更有效的保暖，貴族還會花大錢在府內建設火爐室，透過燃燒煤炭提升室內溫度。而奇妙的是，這系統在夏天還能拿來降溫、避暑用，儼然就是古代版的「中央空調」。此外，他們也會使用裝火炭的銅製手爐，以及裝熱水的銅製腳爐，解決手腳冰冷的問題。

而貴為九五之尊的皇帝呢？《漢書·車千秋傳》就曾記載，「椒房殿名，皇后所居也，以椒和泥塗壁，取其溫而芳也。」，表示宮中有一種獨特的「椒房殿」。據了解，漢朝人發現，花椒除了可以入菜增加風味，還有保暖的妙用，因此古代在建造皇室寢宮的時候，都會下令將花椒混入泥中，塗在牆上，不但能讓房內帶有清香，還能抵禦風寒。