最近寒流發威，台灣各地天氣都相當寒冷，鄰近的國家地區也同樣冷到讓人皮皮剉，就連動物也都受不了！大陸一名女子最近把寵物龜帶出門曬太陽，結果卻忘記帶回家，可憐的寵物龜在零下17度被凍僵，女子見狀立刻上網求助，還打算救不回就燉湯，沒想到一下鍋寵物龜竟瞬間「復活」，讓她嚇一大跳。

根據《西安商報》報導，河南新鄉一名熊姓女子家中有一隻已經養了長達7年的寵物龜，前陣子出門和朋友聊天，見外面陽光正好，於是決定帶著寵物龜一起外出，沒想到聊完了卻忘記把烏龜給帶回家，當晚正巧碰上零下17度的超低溫，隔天早上熊女想起趕去查看，寵物龜的四肢早就被凍僵，頭也縮在龜殼中動也不動。

熊女擔心愛寵被凍死了，立刻拍影片上網求助，不過不少網友都認為烏龜只是在冬眠，並提供了幾個方法給她，熊女先是用吹風機試圖溫暖烏龜，不過並沒有成效。

另外，還有人提議可以把烏龜放到溫水中，如果還是沒辦法剛好還可以直接煮成一道「霸王別姬」的料理，熊女聽取意見後，先請人殺了一隻雞準備，並把寵物龜丟進滾水當中，然而下一秒牠竟探出了頭，成功「復活」，嚇得熊女趕緊把牠撈出來，之後還準備了小被窩給烏龜取暖，目前牠的精神已經恢復正常。

新聞曝光後，不少網友都感到相當荒唐，紛紛留言：「養了七年的烏龜，也都有感情了吧，主人居然會想到拿來燉湯」、「這什麼主人？竟然想把寵物煮湯？」、「為什麼養了七年還能忍心燉湯」、「不只把寵物忘記在零下17度，甚至連自己養的寵物都會吃，還有什麼事做不出」。