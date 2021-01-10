日本受到強烈寒流影響，各地紛紛降下暴雪，一名網友就因此被困在家中，豈料他拉開窗簾查看外面的情況時，卻驚覺窗戶將近3分之2都已經被厚厚的積雪給淹沒，沒想到這名網友竟突發奇想，在積雪上挖洞，手工製作成「天然冰箱」。

這名網友近日在推特中分享2張照片，當時他打開窗簾想要看看外面，卻發現窗戶外竟多了一層厚厚的「雪牆」，而且高度將近到達3分之2個窗戶，整個房子幾乎都被淹沒，驚人的情景讓推主開玩笑地直呼：「拉開窗簾還以為世界末日到了」。

過了不久，推主又再度發文，只見他把窗戶打開，在雪牆上挖了2個大洞，還往裡面放了好幾瓶啤酒，一個簡單的舉動就讓原本惱人的積雪，瞬間變身成趣味的「天然冰箱」，他也感嘆地在文中表示：「如果發生了這種情況，我覺得能夠享受它的人就贏了」。

照片曝光之後，不少網友都認為推主實在相當有創意且十分樂觀，短短幾天推文就吸引超過76萬人按讚，大家紛紛留言稱讚：「真的個好主意！」、「在天然冰箱裡冰啤酒果然是最棒的！」、「這是一台不需要電的高級冰箱」、「這個想法實在太天才了」；另外有網友也透露，在小時候家人也常常會把醃漬品的食材放到大雪中冷藏，但如果想要達到冷凍的效果的話，還是要使用冰箱才能達成。

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