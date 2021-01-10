老鷹性情兇猛，總是突然從天而降，用銳利的爪子來捕捉獵物，是相當令人畏懼的獵食者之一，不過在國外有一隻老鷹似乎碰上了「鳥生」中的超強勁敵。這隻老鷹原本用爪子想抓起草地上的鴨子，然而對方不但身體堅硬，還呆站在原地，看起來一點都不怕牠，讓老鷹感到非常困惑。

老鷹不斷嘗試各種角度想把雕塑鴨子抓起來，但卻不斷失敗，讓牠相當困惑。(影片來源/YouTube/Garybob)

根據《The Dodo》報導，這段影片由YouTube用戶「Garybob」分享，在畫面中可以看見，一隻老鷹站在草地上，發現了可口的獵物鴨子，牠先是迅速地跑過去，想用爪子抓起鴨子就飛走，不過牠似乎碰上了難題，這隻鴨子不但很難抓，而且還一點都不害怕牠，老鷹又嘗試了幾次想要飛起來，但都以失敗告終。

事實上，這隻鴨子只是一個雕塑裝飾，但老鷹並沒有察覺，還對鴨子無動於衷、不掙扎的模樣感到非常困惑，牠多次把爪子壓在鴨子的頭上試探，還在牠的四周不斷徘徊，完全無法理解發生在牠眼前的詭異情景。

這段影片其實是在2017年所上傳，不過最近又被網友們翻出來，引起熱議，大家看完影片後都忍不住爆笑，「我也花了很久的時間才意識到鴨子是假的…」、「牠一直四處張望的樣子，就好像在確認是不是有人在進行惡搞偷拍一樣」、「我喜歡老鷹把爪子放在鴨子頭上的姿勢」、「想像一下，這隻老鷹回家和妻小交代自己為什麼沒有帶晚餐回家，牠們絕對不會相信牠的！」。