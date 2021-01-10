最近遭受寒流侵襲，整個台灣都冷颼颼，不只人冷到受不了，就連動物也都「凍未條」啦！一名女網友日前將家裡的暖氣送修保養，沒想到回家後卻驚見愛寵花栗鼠變成「冰棒」，動也不動地躺在籠子內，讓她相當難過，然而下秒她將暖氣打開並塞了一顆瓜子到牠手裡時，才終於驚覺根本誤會一場。

這名女網友在《爆怨2公社》發文，透露自己日前把給愛寵花栗鼠「籽芝」用的暖氣拿去送修保養，沒想到當她再帶著暖氣回家時，卻發現籽芝躺在鐵籠裡動也不動，整個身體就像被凍成「冰棒」一樣，甚至也摸不到牠的心跳，讓她以為籽芝已經「上天堂」了。

PO主難過地捧著籽芝，先是打開了暖氣，再塞一顆瓜子到牠的手裡，結果下秒籽芝竟突然「復活」，嘴巴動了起來，這戲劇性的轉變讓PO主實在哭笑不得，忍不住開玩笑吐槽愛寵：「戲精嗎很會演～身體不動嘴巴誠實」，所幸最後暖氣的溫暖下，籽芝終於恢復原本充沛的體力。

網友們看完這純屬「虛驚一場」的事件後也都笑了出來，紛紛留言：「人家在冬眠你在吵牠幹嘛」、「超級可愛的鼠孩，我家也有邊吃邊睡覺的毛小孩」、「冰棒鼠真的會嚇歪」、「不用擔心啦，花栗鼠有半冬眠機制，只要溫度回來就自動醒了」、「好可愛的鼠寶，而且還是奇奇蒂蒂的親戚」。