有營養價值又方便料理的三色豆，是不少便當店和營養午餐經常出現的菜色，卻因為堅硬難以咀嚼的口感被民眾戲稱為「最雷配菜」，紛紛避之唯恐不及。近日一名女網友在買便當的時候，就生氣發現配菜是三色豆，但仔細一看才驚覺老闆的用心，忍不住大讚：「老闆懂民心！」

一名女網友9日在Dcard發文，表示她當天去一家店買便當，本來打開發現配菜是三色豆有點生氣，但仔細一看卻驚覺老闆把裡面的青豆換成毛豆，而且三種蔬菜的比例也有調整，讓她開心嗨喊「是毛豆欸！而且紅蘿蔔的比例超少，老闆懂民心讚讚讚！根本就是便當三色豆的楷模。」

文章曝光後引起熱議，不少網友紛紛大讚，「豆類我只服毛豆」、「我比較能接受毛豆」、「豌豆真的是三色豆亂源」、「這個兩色豆我可以」、「毛豆超讚」、「讚！三色豆最討厭綠色豆子」。

但也有人覺得，「還是ㄆㄨㄣ」、「這只能算是好一點的三色豆」、「只要是三色豆我都覺得是敷衍配菜」、「我還是不行！三色豆神奇的地方在於，分開好像還行，放一起卻讓人一言難盡，我至今還找不出其中的奧秘」、「還是難吃 這道菜該滅絕」。