面試是求職中最重要的一環，除了能讓公司更了解你的優勢，也可以趁機看看公司的環境和工作氛圍。一名網友日前就收到一間公司的面試邀請，沒想到一看面試時間卻傻眼發現是在假日，趕緊上網詢問有沒有人有過相同經驗。對此，有過來人就出面透露內幕。

一名網友8日在PTT Salary板發文，表示當天投履歷之後馬上就收到一間公司的面試邀請，因為最近較為忙碌先前就在履歷中註明，希望能以電話或視訊的方式面試，沒想到對方最後還是直接約了當面面試，並且安排在假日。

該網友更進一步表示，他應徵的職位和公司都不是服務業，公司地點也在商辦大樓中，感覺是正常的公司，但可能因為是非公開發行公司的關係，網路上能找到的資料非常的少，沒辦法了解更多資訊。忍不住疑惑直呼「有點驚訝，請問能夠假日面試的會是什麼樣子的公司（而且窗口也是在日班下班時間回覆訊息的……）？」

文章曝光後有不少過來人都勸原PO可能要有假日上班的心理準備，「表示假日有很大的機會加班」、「很大機率你進去後假日也要上班的公司，而且沒加班費那種」、「可能休假是排班制，或是以後假日也要出來加班」、「假日有面試的公司通常是假日本來就有上班，你不想做就別去面試，但也不見得就是雷公司」。

還有人認為可以在面試時直接問清楚，有可能只是HR配合原PO的時間，「覺得你不錯，就順著你安排假日面試。只要安排好，出席面試的人員一樣有加班費」、「搞不好面試官有拿加班費啊」、「HR為了人才願意週末加班的公司」、「面試的時候技巧性的問工作型態不就好了」。