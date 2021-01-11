說到世界第一條高速公路，大家都會想到德國在1932年，為了在世界大戰運輸重裝備所打造的「艾伏斯公路」。但其實在公元前212年，世界上就已經出現高速公路的雛型了，那就是由秦始皇建造的「秦直道」。神奇的是，這條道路不但至今仍保持完整，整整2千年來還寸草不生，究竟是為什麼呢？

秦直道從公元前212年開建造，從陝西省咸陽市淳化縣，通往內蒙古九原區，貫穿陝西、甘肅及內蒙古三省，全長約700多公里。其建造目的有多種說法，包括出巡便利、運兵通道和作為交通線路等等，盛傳「昭君出塞」時所走的路線就是秦直道。而等到秦朝滅亡後，隋唐時期依然繼續當作交通要道使用，一直到清朝年間，秦直道才真正的荒廢。

但最讓人驚訝的是，這2千多年來，大多數的道路幾乎都是寸草不生，有些地段儘管長了草，草木也長不高。有專家進一步研究發現，建造秦直道所使用的「黃土」都是經過加工的「熟土」，當時建造的工人會先將黃土用火烤熟再磨成粉末，讓泥土中的養分流失。

再來，工人會將石灰和熟土混合，然後一層一層的鋪蓋，讓基底變硬，這樣即使有樹葉、種子掉落在地上，也無法生根發芽。因為荒廢千年，秦直道上多少累積了新的土層，但由於底下熟土層仍十分堅硬，所以就算真的長出植物，也因為攝取的養分有限，普遍都相當矮小。