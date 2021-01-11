今年冬天相當寒冷，台灣各地氣溫驟降，不少高緯度的國家也早已飄下皚皚白雪，不僅人們，就連小動物也一樣凍得受不了。英國蘇格蘭一戶人家日前在屋外的籬笆上看見一隻罕見且花色漂亮的「藍白色小鳥」，牠動也不動就像是被凍住了，丈夫急忙出去想要拯救，沒想到湊近一看才發現那竟是「一把刷子」。

Times may be hard right now, but there's always something going on in Glasgow to make us laugh!https://t.co/Eg975TtUYt — Glasgow Live (@Glasgow_Live) January 5, 2021

根據《Glasgow Live》報導，當時史蒂芬（Stephen Maguire）一家人正在吃早餐，他正好從落地窗往外看去，接著就在花園的籬笆上發現了一隻花色漂亮且罕見的藍白色小鳥，史蒂芬興奮地告訴妻子茱莉（Julie）和3個小孩，並認為牠很可能是附近鄰居走失的寵物。

史蒂芬先是躡手躡腳地走出家門，試圖小心翼翼地靠近小鳥，想要拯救牠，然而仔細一看，才發現那隻小鳥其實只是一把在籬笆上神奇地保持平衡的刷子，讓他瞬間感到非常哭笑不得。

茱莉透露，丈夫出去沒多久就打電話回來，一接起來就聽見他狂笑不已，幾乎無法講話，隨後向一家人解釋這荒唐的情景，讓茱莉也跟著大笑起來，「看來我們一家人都被封城影響很深」，不過史蒂芬在採訪中也替自己辯護稱：「我們家的花園過去真的有走失的鸚鵡，只不過從來沒出現過藍色的」。