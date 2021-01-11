台灣從跨年以來迎來好幾波寒流，不但北台灣氣溫下探6度，許多高山地區還出現降雪。對此，除了穿厚衣之外，不少人還會隨身攜帶暖暖包保暖，但有一名網友在近日卻PO文抱怨，自從他帶了暖暖包被越南同事發現之後，竟讓他生活上出現意想不到的困擾。

越南同事因為天氣寒冷，一直偷偷伸手進原PO的口袋取暖，讓他超傻眼。(示意圖／達志影像)

一名網友今（11）日在臉書社團「爆怨公社」發文，表示暖暖包超好用，是寒冬中必備的禦寒小物，但是最近卻造成他極大的困擾，因為他一名來自越南的同事沒有看過暖暖包，好奇向他問道「這什麼？好熱喔借我摸一下」，原PO也耐心和解釋這是很暖暖包，可以保持溫暖。

沒想到從此之後，越南同事因為知道他都把暖暖包放在口袋哩，三不五時就會他背後偷偷把手伸進他口袋，嚇得原PO怒斥「走開！」。但可能是因為天氣太冷的關係，越南同事完全無法抵擋暖暖包的魔力，仍厚臉皮的向原PO表示「借我摸一下」。

網友看了全都歪樓笑稱「職場性騷擾XDD」「同事從後面抱住手插口袋，輕輕地叫了聲蘿絲」「越南同事在撩你啦！你就成全了吧」「他知道台灣政府支持多元成家」「怕，會不會有一天同事說你的下面好溫暖哦…」「愛情來的太快」。