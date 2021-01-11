禿鷲身形巨大，看起來相當威猛，不過在大陸有一隻禿鷲在享受過被照顧的滋味後，竟然「不想努力了」！大陸內蒙古一處警局在上個月救助了一隻禿鷲，並將牠放生，沒想到才過沒幾天，這隻禿鷲竟又飛了回來，死賴不走，每天享用人類為牠帶來的3公斤肉。

綜合陸媒報導，內蒙古白音都蘭邊境派出所在上個月救助了一隻虛弱的禿鷲，隨後將牠放生，沒想到最近警方外出巡邏時，這隻禿鷲竟又跟著警車一路飛了回來，警局為了要飼養這隻禿鷲，每天都必須開銷150人民幣（約新台幣650元），購買3公斤的肉末投餵牠。

從影片中可以看見，禿鷲在雪地裡大快朵頤著，警方在旁邊想要摸牠的背安撫，但牠卻相當兇猛地轉過頭做出警告的動作，警方無奈透露，這隻禿鷲以前沒精神、肚子餓的時候，人們怎麼摸都沒事，現在有了精神就摸不了了。

他們也推測，等到禿鷲吃飽有力氣了就會飛走，等到餓了才又飛回來；不過目前飼養牠的開銷太過龐大，警方決定先降低牠的伙食費，購買一些動物內臟來投餵牠，等到氣溫回升後再第二次將牠放生。

新聞曝光後，不少人都覺得很有趣，紛紛留言：「包吃包住，那麼好的事，不走了」、「牠不想努力了」、「居然還認識警車，知道有困難找員警，好像還挺聰明」、「別餵太飽吧，要不然開春牠就不走了」、「這是準備在警局長住了，還天天白吃肉」。