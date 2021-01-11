長大的公鹿頭上都會長出強壯的鹿角，當牠們遇見威脅或需要戰鬥的時候，就會用鹿角對抗敵人。最近有一名網友在日本北海道看見了相當驚人的畫面，一頭鹿正在皚皚白雪中行走，但牠的角上卻卡著一個不明物體，只要仔細一看就會發現，那其實正是另外一頭公鹿的腐爛斷頭！

這名網友「@yama_sato3」非常喜歡登山，平時會在山上拍攝一些美麗的風景照或野生動物的照片。昨（10）日，推主在推特上分享了4張令人震撼的照片，畫面中的主角是一頭長著強壯鹿角的公野鹿，牠穿梭在鋪滿白雪的草地上，角裡似乎卡著某樣不知名的物體。

不過只要仔細一看，就會發現那個物體正是另外一頭公鹿的腐爛斷頭，甚至從正面看過去時還可以看到斷掉的骨頭，畫面相當駭人；推主在文中也推測，或許這2頭公鹿在打鬥的過程中，彼此的角不小心纏在一起無法解開，因此獲勝的一方就只能這樣帶著同伴的遺骸移動，「我不知道為什麼會變成這樣，牠又以這種狀態生活了幾個月？各種各樣的想法浮上心頭」。

照片曝光後引起一陣熱議，不少網友都被嚇壞了，「不會很臭嗎？好想知道牠是怎麼把頭用斷的，遺體腐爛到一定的程度前都不能動吧」、「我敢肯定，牠的『帽子』肯定會讓其它動物望而卻步」、「鹿的存在本身就充滿了戲劇性…」、「太可怕了…但不管生與死都是相當令人尊敬的」、「我認為這是一種對強敵的哀悼」。