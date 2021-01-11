皇帝雖然坐擁天下、享受榮華富貴，但其實也是一種相當不簡單的職業，除了要面臨來自四面八方的心機角逐外，想要得民心更需花費一番工夫，每天都活在龐大的壓力之下，讓不少皇帝都很短命，其中金末帝更是龍椅坐不到半天就陣亡，成為東亞歷史中在位時間最短的皇帝。

金末帝完顏承麟最初是金國將領，驍勇善戰、盡忠職守，深受金哀宗器重，這時的金國在哀宗的帶領之下，做出不少改革，使金國呈現全新的景象，然而好景不常，蒙古勢力越來越強大，在正大四年（1227年）滅了西夏後就開始全力伐金。

天興元年（1232年）的三峰山之戰中，金軍多位主力戰死沙場，金國逐漸走向滅亡，哀宗驚覺大事不妙，從汴京出逃，一路上完顏承麟都不離不棄，儘管有不少文武官員都為了保命而逃跑，完顏承麟仍以身護主，將哀宗送到歸德以及後來的蔡州。

天興三年（1234年），蒙軍在南宋軍的支援之下包圍蔡州，哀宗深知亡國之日即將到來，不願自己成為「亡國之君」，決定禪位給完顏承麟，起初他還執意推卻，但哀宗不斷苦苦哀求：「朕所以付卿者，豈得己哉；以朕肌肥，不便鞍馬。城陷之後，馳突必難。顧卿平昔以疾聞，且有將略可稱。萬一得免，使祚胤不絕，此朕之志也」，將突圍延續國祚的希望交託給完顏承麟，他才總算答應。

然而隔天傳位大典開始不久，蒙宋聯軍就已攻入城內，哀宗聽聞消息逃往幽蘭軒輕生，完顏承麟得知哀宗死訊後悲慟不已，而他也不幸在同一天戰死沙場，金國就此滅亡。

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