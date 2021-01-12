莫非是阿嬤養的神鵰？日前有民眾至北投區的登山步道，發現一隻體型巨大的鳥類，靠近一看才知道是大冠鷲，而且完全不怕人，雄偉的站在路邊電線桿上，民眾將其模樣拍下並上傳網路，不少人看了驚呼「哇塞！還以為是公雞，這麼大隻」。

網友將照片分享至臉書社團「臺灣野鳥數位園區」，指本月10日他至北投區爬山，期間從清天宮至大屯山的登山步道上，發現電線桿頂端停了一隻體型巨大的鳥類，因此便停下腳步觀看，發現牠是猛禽「大冠鷲」，隨即拿出手機拍攝。

照片中可見，大冠鷲非常大隻，胸部至腹部的毛很蓬鬆，使牠的體型看起來更大，期間牠還在鏡頭前張嘴鳴叫，而拍攝者透露，詢問附近種水果的阿伯後得知，這一隻大冠鷲應該是母的，似乎比較不怕人，在較遠的地方還有另外一隻公的，牠們經常在山頭盤旋，而且認真聽會發現，公母的聲音其實不一樣。

不少網友看到照片後，驚呼「山大王等級」、「阿嬤飛行型得意之作」、「這是火雞吧」、「怎麼感覺這身材，快變成貓頭鷹啦」。大冠鷲又名蛇鵰、蛇鷹、冠蛇鵰，鳴叫聲是「呼、呼、悠悠阿」，多在森林裡獵捕，主要以蛇類的爬蟲類為食，也會捕食蜥蜴、小型鳥、鼠類、蛙類及昆蟲等。