美國新澤西州一名民眾，日前在路邊發現一窩流浪狗，趕緊向動物救援團體求助，而當志工抵達現場後，狗媽媽一發現有陌生人靠近，隨即蜷曲著身體，用肉身保護孩子，最終在志工的安撫下，狗媽才放下戒心起身，但即使牠們受到妥善照料，狗媽卻始終皺著眉頭，才發現原來牠有一隻孩子被偷了。

狗媽媽發現小狗被偷後，警覺性變得非常高，一看到人就馬上就肉身保護孩子。(影片來源/youtube/Hope For Paws - Official Rescue Channel)

一名住戶布魯克斯(Stephanie Brooks)先前在路邊草叢中，發現了一個流浪狗的狗窩，隨即與動物救援團體「Hope For Paws」聯繫，志工法蘭克尼特（Loreta Frankonyte）趕緊到場了解，發現狗媽媽看到有陌生人靠近，就會縮著身體保護底下的寶寶。

由於當時較為臨時，因此法蘭克尼特並未準備食物誘捕，只能緩緩安撫狗媽媽的情緒，期間不斷撫摸牠的頭部，狗媽才漸漸放下戒心起身，發現牠的身下有7隻幼犬，但難過的是，其中一隻早已死亡，讓志工們非常難過，在幫牠安葬之前，還將牠取名為「Citrine」。

法蘭克尼特之後將狗狗們帶至動物醫院治療，並將狗媽取名為Jade，而孩子陸續命名為Ruby、Topaz、Diamond、Amber、Amethyst及Emerald，狗媽與孩子的狀況穩定後，幼犬們都安心的睡在媽媽旁邊，但狗媽卻頻頻露出擔憂的表情，讓法蘭克尼特非常困惑。

直到住戶布魯克斯與救援團體聯絡後，才得知附近鄰居發現其中一隻小狗，便收編牠帶回家，沒想到幼犬這幾天不停的哭，原本以為是在幫助牠，不料牠根本不願進食，鄰居才意識到他們做錯了，因此將寶寶還給狗媽媽，Jade看到自己的孩子回來後，趕緊上前舔拭牠，寶寶也成功喝到奶。

這時志工才了解，原來Jade一直無法安心，就是發現其中一個孩子不見了，被救之前堅持用肉身保護孩子，也是因為寶寶曾經被偷走，牠的警戒心才會如此高。經過照料後，狗狗一家也變得非常活潑，之後陸續開放領養，而救援團體將影片分享至youtube，讓不少人直呼感動。