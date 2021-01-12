雙胞胎的關係通常較一般手足更為親密，但國外日前卻傳出一起雙胞胎兄妹相戀的離奇事件。肯亞一名女子先前在社群平台上放 閃，分享自己和雙胞胎哥哥的愛情故事，還透露2人17歲就生下一名女兒。儘管消息曝光後遭到大批網友砲轟，該名女子仍不以為意，繼續秀恩愛。

Twins 'meant for each other' fall in love, have baby at 17 and get married https://t.co/GN6QmPkKMm pic.twitter.com/rlHahHjO3A — Daily Star (@dailystar) January 9, 2021

據《每日星報》上周報導，肯亞一名叫做麗希（Lexy Chiweru）的女子，在影音平台抖音上傳了自己和雙胞胎哥哥的戀愛故事，她表示2人自出生後就一直很親密，之後才漸漸發覺彼此的情誼早已超過兄妹之情，開始發展禁忌之戀。

在她17歲那年更意外懷了哥哥的孩子，並順利誕下一女。但當2人開心和親友分享喜訊的時候，卻無法得到諒解，2人的父母更是氣到直接將他們趕出家門，完全斷絕關係。雖然沒有得到家人支持，麗希仍然希望能和哥哥結婚，最後2人在一間小教堂簡單完成了婚事。

麗希也在影片中堅定表示，即使所有人都離開他們，他們也不會放棄彼此，希望2人愛情能長長久久，並曬出2人多張親吻、擁抱，以及一家3口的甜蜜合照。

影片馬上引爆話題，但大部分的網友都一面倒痛批他們的行為很超過，「如果是我的兒女，我活埋他們」、「這個社會真的生病了」、「你們會因此付出嚴重的代價」、「你們之後要怎麼跟女兒解釋？」。對此麗希也回應，不管多少酸言酸語都不會影響他們的感情。