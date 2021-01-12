真的是吃了熊心豹子膽！日本靜岡縣的伊豆動物王國，去年迎來3隻小白虎寶寶，模樣非常可愛，不過如今牠們正值貪玩階段，經常到處亂跑，讓虎媽傷透腦筋，近日其中一隻幼虎甚至還把媽媽的尾巴當成「逗貓棒」緊咬，讓虎媽嚇得回頭瞪孩子，眼神中充滿驚訝與無奈，畫面非常逗趣。

「伊豆動物王國」（伊豆アニマルキングダム）內的白老虎媽媽，於去年生下3隻小白虎，分別是「メレンゲ（酥皮）」、「バニラ（香草）」與「ホイップ（鞭子）」，由於牠們正值活潑好動的年紀，對於任何事都充滿好奇，喜歡每天互相追逐嬉鬧，搞得虎媽一個頭兩個大。

先前白虎寶寶就因到處趴趴走，被虎媽叼起來走，限制牠的活動自由，由於無法再繼續玩鬧，白虎寶寶還露出「厭世臉」，整張臉皺在一起，讓人看得哭笑不得，而近日其中一隻幼虎屁顛的跟著媽媽，豈料似乎玩到太嗨，竟將媽媽的尾巴當成「逗貓棒」緊咬不肯放，虎媽則被嚇得回頭怒瞪孩子。

幼虎有時還會將前肢放到虎媽的臉上，而媽媽的眼神裡滿是無奈，卻又拿自己的孩子沒轍，民眾@mame_nek0也將照片分享至推特。不少人笑翻表示「媽媽感覺被嚇壞了，但又超級無奈」、「虎媽：小屁孩皮在癢，欠打啊？」、「直接把虎媽的尾巴當逗貓棒，完全不顧媽媽的面子」。