獅子被稱之為「萬獸之王」，是非洲最頂級的掠食者，也是最凶猛的貓科動物之一。沒想到上周竟有人在印度目睹流浪狗大戰母獅的奇景，只見該隻流浪狗彷彿開外掛一般，毫不畏懼朝母獅逼近，最後也出現眾人意想不到的結局。

面對體型比自己大將近一倍的母獅，流浪狗仍毫不畏懼的朝牠逼近。(影片來源/YouTube/DeshGujaratHD/如遭刪除請見諒)

根據英媒《每日郵報》報導，本月9日有遊客在印度的古吉拉特邦的吉爾國家公園（Gir National Park）觀光，意外看到一隻流浪狗和一頭母獅對峙的神奇場面。影片中可以看到，該名母獅體型將近是流浪狗的一倍大，但流浪狗依然豪不畏懼的對牠狂吠，甚至步步逼近，強大氣場讓母獅也不自覺得退後好幾步，瞬間變成一隻溫馴的「大貓咪」。

大戰幾回後，小狗終於成功逼退母獅，贏得這場戰役，看到有第二隻獅子向這裡靠近後，也聰明的快步離去，留下母獅傻眼站在原地。影片曝光後馬上引發瘋傳，不少人都對小狗的表現感到驚訝，「小狗好勇敢」、「2年後狗會和牠的孩子說這個故事」、「我為這狗的勇氣乾杯」、「獅子可能要叫貓貓幫牠報仇」。但也有人認為「獅子應該吃飽了只是在玩，算小狗幸運」。