有些家長並不喜歡孩子談「姊弟戀」，認為年齡差距太大，感情一定不會長久。大陸一名女子，交了一個比自己小5歲的男友，由於擔心家人會反對，因此並未向父母介紹，豈料近日他們一起回家時被爸媽撞見，事後便向母親詢問對這一段戀情的看法，沒想到反被媽媽吐槽古板，讓女兒相當感動，而母女對話也引發熱議。

一名女子在《甜星球日報》微博投稿，表示她與小5歲的男生交往，由於擔心會被反對，因此希望等感情穩定後，再向家人介紹男友，豈料昨(11)日男友載她回家，正好遇到她的爸媽，而男友當場被嚇傻，趕緊下車與兩老打招呼，由於事後媽媽隻字未提，讓做女兒的她反而有些擔心，因此便主動問媽媽「妳都不想問我點什麼嗎？」。

原PO交小5歲的男友，沒想到近日被撞見，而媽媽對此卻隻字未提，反而讓她感到相當憂心，因此主動詢問媽媽的意見。(圖翻攝自微博/甜星球日報)

不料原PO媽媽卻回「妳有屁自然放，我著什麼急？」，而她也坦言男友比自己小，原本以為媽媽會反對，沒想到她得知小5歲後，竟吐槽「這也算小？妳有點古板吧！」，而女兒一時有些困惑，詢問是否會擔心男生年紀較小，可能會無法照顧自己，但媽媽則認為，女兒都不擔心，自己又何必白操心，甚至還說「妳爹才比我小兩個月，可以呀妳，是得穿年輕點」。

原PO媽媽更表示，路是自己走的，女兒不擔心姊弟戀，她也沒什麼好操心的。(圖翻攝自微博/甜星球日報)

原PO媽媽更表示，「路是你的，我又不能永遠伴隨，我不怕你受傷害，我怕你不懂從中吸取教訓」，她也不會要求孩子該幾歲結婚或生子，因為這都是個人自由，結不結婚也得靠緣分，只要女兒過得開心就好，假若小倆口覺得關係穩定，再帶回家一起吃飯、認識，讓原PO聽了非常感動，最後媽媽還誇她的男友長得帥。

對話內容曝光後，不只原PO非常感動，就連網友也大讚她媽媽的作法。(圖翻攝自微博/甜星球日報)

文章曝光後，獲得47萬人按讚，不少人表示「終於見到超越我媽的媽媽了，上高中就建議我找男朋友，說得早下手，晚了好的都讓別人找走了」、「那時候我有個比我大6歲的女朋友，我爸媽哭得像天要塌了一樣逼我分手。半夜還傳給我蓬頭垢面的自拍照，要跟我斷絕關係，我要是有這麼好的媽媽就好了」。