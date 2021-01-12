在車水馬龍的都市中，最害怕有動物闖進公路導致路殺的狀況，但日前在巴基斯坦竟出現一隻鴕鳥在大馬路高速狂奔的奇景，不但讓路人傻眼，正在駕駛的民眾也都小心避開，深怕一不小心就傷害到牠。影片上傳到網路上後瞬間遭到瘋傳，鴕鳥的安危也引起民眾關注。

An ostrich ran away from a Zoo in Korangi #Karachi pic.twitter.com/ew9Icmkot1 — Usama Qureshi (@UsamaQureshy) January 6, 2021

根據《NEWS18》報導，巴基斯卡的卡拉奇公路上周突然出現一隻巨大鴕鳥在路上狂奔。由於當時是交通尖峰時刻，有許多正在行駛的車輛和機車，只見鴕鳥快速在車陣中穿梭，配上周圍此起彼落的喇叭聲，場面十分驚險。

據了解，該鴕鳥是從附近一間私人動物園逃出，由於該間動物園只要下雨就會淹水，讓怕水的鴕鳥十分恐懼，近日再次發生類似事件，成為壓倒「鴕鳥」的最後一根稻草，抓到機會就趕進逃出，追尋自己的自由。

好在不久後，鴕鳥就被當地市民捉住，也沒有造成任何傷亡，網友看了也紛紛留言表示，「啊你要變車道是可以啦....怎麼都不打指示的XD」、「希望牠安全，感覺牠超害怕」、「感覺牠真的很不想回動物園」。