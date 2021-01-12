大學選填的科系往往是將來職涯發展的關鍵。但一名女網友就無奈分享，自己從高職畢業後本想選擇一間科大就讀，媽媽卻要求她申請「親戚也聽過的大學」。沒想到畢業出社會一年後，她竟發現自己的薪水比科大畢業生少10K，只能搥胸後悔為什麼當初沒能堅持己見。

一名女網友在論壇Dcard發文，表示4年前從高職畢業時，想選填一間不起眼的私立科大，因為她想念的科系很有名，不但師資好，教學課程也很不錯，再加上有朋友也想要一起念這間學校，馬上就認定是自己的第一志願。

但當她媽媽知道她指考成績不錯之後，就強烈要求她一定要上一間「親戚也聽過的大學」，不然就不幫她付學費，甚至還說出，「你選一間我們沒聽過的很丟臉」、「你沒上就不要來認我們是你爸媽」等情緒勒索的話，讓她只能無奈換成較知名的私立大學。

沒想到現在畢業一年多，當初選填科大的朋友，因為實習年資、業界老師介紹等等因素，每個月薪水高達42K，反觀她只有32K。除了薪水差了10K，她也認為科大的資源和課程更加豐富，忍不住大嘆「雖然頂著不錯的大學光環畢業，但還是有點後悔當初怎麼不選科大」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友都紛紛贊同，「選系比選校重要多了」、「學校資源真的很重要啊！我高中生轉科大，當初只說我覺得選系比較重要」、「沒辦法啊，台灣的觀念就這樣」但也有人表示，「每個科系都有存在之價值與意義，只是你不喜歡或是覺得沒有用，與其後悔不如提升自己！」、「還要看個人造化，自己不努力什麼都沒有」、「還要看個人造化，自己不努力什麼都沒有」、「我覺得畢業證書是門票，剩下的看本事，你有本事一定被看見」。