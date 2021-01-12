小時候不寫作業，父母總是會拿出「家法伺候」，讓孩子們乖乖聽話。大陸一隻狗狗和小主人待在家裡，時間到了小主人還是沉迷在電視節目裡，沒有想要寫作業的行動，狗狗見狀先是叫了一聲、叼出書包提醒，最後甚至還拿出「衣架伺候」，讓事後看到影片的爸爸都傻了眼。

小主人看電視太入迷，神犬糯米竟拿出衣架提醒她寫作業時間到了。(影片來源/Facebook/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，這隻神犬叫做「糯米」，因為會幫飼主取快遞、替小主人把風等聰明神奇的行為而成為小有名氣的網紅。最近，飼主又在監視器畫面中看到驚人的一幕，只見影片一開始，糯米和小主人一起坐在沙發上看電視，隨後鬧鐘響起，糯米立刻跳下沙發，朝小主人吼叫幾聲，提醒她寫作業的時間到了。

但小主人對此無動於衷，糯米只能無奈地從房間把書包叼出來，還用前掌拍拍凳子示意，小主人雖然坐上了小凳子，但卻滿臉都寫著不高興，還朝著糯米發脾氣，聰明的糯米立刻又叼出了「衣架」，小主人才終於不情願地關掉電視，開始寫作業。

飼主黃先生透露，之前曾有訓練過糯米要提醒女兒寫作業，他們偶爾也會拿衣架出來教訓孩子，不知道糯米是什麼時候學會這個行為的。雖然影片中糯米就像個操碎了心的「父母」，但其實小主人平常很寵愛狗狗，彼此的關係非常要好。

影片曝光後，不少網友都覺得相當驚奇，紛紛留言：「糯米已經完全融入家長角色」、「下一步得讓糯米幫忙檢查作業了」、「這娃要是考上好大學可別忘記感謝這個家教啊」；雖然有人懷疑這段影片是擺拍而成，但糯米的粉絲也跳出來解釋，糯米其實是退役警犬，有受過專業的訓練，自然相當聰明，「人家是退役警犬，教教就會了」、「糯米是退役警犬，正經高材生畢業」。