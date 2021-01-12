民眾前往賣場、超市或是百貨公司等營業場所，經常會聽見不少主題曲或是較俗氣、大眾化的歌曲作為背景音樂，對此，日本資深音樂製作人淺倉大介就曝光，為何賣場播放的音樂大多有點「俗」？背後原因跟「消費心理學」有正相關。

淺倉大介在節目上透露，超市、賣場之所以選用較俗氣、大眾化的音樂，背後原因與消費心理學有關，因為消費者在購物時，聽到這類音樂，潛意識會產生「這裡賣的東西價格好便宜」的想法，因而增加購買欲望。

不過如果店內播放的是古典音樂或是旋律複雜的樂曲，就會帶給消費者「這裡東西高雅精緻、價格不菲」等印象，通常都是高級精品店或是高檔餐廳會播放這類的音樂。

淺倉大介一席言論被從事行銷的網友「藤田佳祐」分享至推特後隨即引起網友熱議，紛紛留言回應「原來賣場播的音樂背後有玄機」、「原本還想說老闆為何要播俗氣的音樂，原來是故意的」。

也有內行人直言「我之前有研究過，同一間餐廳播放爵士樂跟古典樂，食物的味道吃上去也會有些不同」、「不少餐廳都會播放節奏快速的音樂，提升翻桌率」、「如果播放法國音樂的話，葡萄酒的銷量也會增加許多」。