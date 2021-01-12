現代人越來越少講閩南語，尤其是北部的年輕人，因為平常不太有機會使用，許多台語的單字、用法都不太清楚意思。近日一名網友就好奇想知道，台灣常見的湯品「酸辣湯」的台語要怎麼發音，文章掀起熱議，但答案卻讓眾人傻眼。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，表示想知道「酸辣湯」的台語要怎麼念，不少網友看了紛紛搞笑留言，「臭酸湯」、「我阿嬤說：賽喇湯」、「森甘迪欸疼（台語」、「我是都唸costco」、「酸酸辣辣的湯~」、「噴湯」。

也有網友認真回答，認為應該就是直接念酸辣的台語「sng-hiam-thng」就可以，或是酸跟辣倒過來念「hiam-sng-thng」。但從教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢，卻搜尋不到酸辣湯一詞，原來酸辣湯其實是來自四川的著名食品，就跟漢堡等等一樣是屬於外來食物，所以並沒有閩南語出現。

因此一派網友就直言，直接唸酸辣湯就好，根本不用特定翻成台語，「這個沒台語啦！就跟麥當勞肯德基一樣直接講而已」、「直接唸國語就好，硬翻只會更奇怪」、「要翻只能硬翻譯，台語人才沒有酸辣湯」、「跟日本外來語一樣直接念就好，新冠肺炎在日本就説可樂那」。