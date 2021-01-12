巨齒鯊是有史以來最恐怖的水生動物之一，成年體長可達到約15公尺，稱霸於1500萬到360萬年前的海洋中。最近有新研究報告指出，巨齒鯊在子宮內就會先吃掉尚未孵化的兄弟姐妹，替自己「補充營養」，讓牠們一出生就成為2公尺的巨嬰，以避免遭到其他天敵的攻擊。

These extinct sharks gave birth to some really large babies — about the size of a full-grown human adult, researchers say.



Before being born, the growing megalodons would eat other unhatched eggs, which is known as intrauterine cannibalism. https://t.co/zWA4oqlc8R — CNN (@CNN) January 12, 2021

根據《CNN》報導，在本月10日發表的《歷史生物學（Historical Biology）》雜誌中指出，巨齒鯊在出生前就必須先經過一輪「運氣」的比賽，因為最先孵化成功的幼崽會將子宮內其餘未孵化完成的兄弟姐妹給吃掉，這種行為被稱作「宮內互食（intrauterine cannibalism）」。

美國芝加哥帝博大學（DePaul University）古生物學教授西馬達（Kenshu Shimada）透露，這種「宮內互食」的行為雖然會造成巨齒鯊每次懷胎，都只有幾隻幼崽可以幸運存活並長大，但是每一隻幼崽在出生時，體型都會變得相當巨大，長度約為2公尺左右，這能夠減少牠們被其他天敵視作獵物、攻擊的風險。

英國史雲斯大學（Swansea University）的鯊魚化石研究員庫柏（Jack Cooper）也表示這項新發現意義相當重大，因為在過去並沒有太多巨齒鯊繁殖方面的相關研究。