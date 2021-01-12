相較台灣姓氏有「陳林半天下，黃張排成山」一說，擁有9554萬人口的越南，阮姓就占總人口數的40％，也就是每3個越南人當中就有一個人姓阮，與其他姓氏相比懸殊甚大，背後原因來自於早期的一個荒謬政策！

因為越南阮姓人口眾多，在諸多正式場合，早已經無法用姓氏來區別，因此越南人習慣用最後一個字來作為稱呼，值得注意的是，越南人的名字是由姓氏、中間名、和名所組成，加上中間名的數目也十分有限，因此在正式稱呼中只用名，一般是名字中的第三個字或第三四兩個字。

至於為何阮姓會以相當懸殊的比例成為越南第一大姓，跟幾次的統治階層，用政治力強迫民眾改姓有關。

事實上，古代越南最早的阮姓是由漢人傳入，在當地是名不見經傳的小姓，直到公元1225年，陳守度滅了深受人民愛戴的李朝政權，建立了陳氏王朝，擔心民眾再度擁立李氏，於是下達了一項荒謬的政策，「陳氏代立，凡李氏宗族齊民姓李者，令更為阮。」就這樣，李朝100多年產生的所有貴族，全部一夜之間加入了阮姓，完成了第一次擴張。

而這樣的事件在越南歷史不止一次，後來越南經歷了胡朝、明朝、莫朝等朝代，包括姓陳的、姓胡的、姓莫的、姓鄭的接連改從阮姓，隨著歲月的更迭，阮姓遂成了前朝皇族的「收容所」，阮姓勢力也愈發龐大，後來甚至建立了自己的王朝，同時也是越南最後一個王朝。

然而姓氏優勢主要在貴族各姓之間，當時占人口最多數的底層人民是沒有姓氏的，直到1887年，越南被法國統治，法國人很快的進行第一次人口普查，偏偏無數老百姓都沒有姓氏，在統計上造成很大的困擾，於是法國人下令，將所有沒有姓氏的越南百姓通通冠上最常見的「阮姓」，這一項政策也替現代阮姓打下了壓倒性的基礎，從此阮姓不再是貴族專屬，一下子進入了尋常百姓家。