弓箭射程遠，並且能進行大面積的傷害，在古代戰場上是最有效的遠程作戰武器，與之對應的盾牌更是便捷的防禦性工具，兩者成了戰場上的生死冤家。不過明知道弓箭無法射穿盾牌，為何古人作戰時還不斷的浪費箭矢和體力去射擊敵方盾牌呢？背後原因其實很簡單！

眾所皆知，弓箭要射得好，要考量的因素很多，包括材質、風速、距離和射手臂力的影響，而盾牌卻是每位士兵都能好好使用，加上古代工業技術快速發展之下，盾牌也愈發進步，整體而言，弓箭是無法輕易射穿盾牌的，反之，古代弓箭威力並不能達到一擊必死，許多中箭致死的多數死於破傷風，只有極少數是直接射中要害。

既然如此，為何古代守城士兵還要拚命放箭，不惜成本、體力射擊敵方盾陣？最主要原因在於，弓箭作為戰場上的遠程武器，威力的發揮主要是齊射，萬箭齊發的陣仗能對敵人形成威嚇，進而減緩進攻力道，達到牽制的效果，並且迫使敵方必須身著防禦護甲或手持盾牌，大幅度增加進攻的準備時間與成本，還有機會造成局部傷亡。

一些弓箭手會直接在弓箭上塗抹金水（糞水）、火藥和毒藥，藉此加快敵方的傷口感染，因此即便弓箭殺傷力不算最高，卻也是十分棘手的存在。