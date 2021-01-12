冷氣團發威，全台急凍，部分地區甚至降雨不斷，一名住在淡水的民眾就指出，淡水一個月只下兩次雨，只不過一次就下18天，讓他十分無言。貼文一出隨即掀起網友熱議，更有「一縣市」的苦主跳出打臉，直言「淡水根本小菜一碟，我們可都是包月的！」

原PO在臉書PO文指出，自上月10日至本月10日止，整整一個月的天氣狀況，淡水只下了兩次雨，「一次18天，一次13天」，讓他不禁反譏「淡水真不錯！」貼文被截圖分享到臉書社團《爆癈公社二館》隨即掀起網友熱議，好奇問道「淡水人都這麼悲情的嗎？」

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「基隆也不賴，只下一次雨，從月初到月底」、「我當初在基隆讀書也是下一次，一次350天…濕冷到全身帶病回高雄」、「宜蘭一個月有兩天沒下雨就算多了吧」、「我到羅東夜市，當地人說下兩個月了」、「宜蘭、汐止、淡水都住過…宜蘭真的最厲害了」、「宜蘭人表示：小菜一碟，我們可都是包月的」、「宜蘭都算一季的，哪有算天」。

事實上，無論是汐止、淡水、基隆、宜蘭等地都是屬於潮濕氣候，尤其是濕冷的冬季最讓人受不了，過去就有網友歸納相對較乾燥的區域分別為三重及蘆洲地區，「蘆洲，每次古亭站下雨，我回到蘆洲都沒下雨，溫度也有差一點點」、「三重、蘆洲很可以」、「蘆洲，三重重陽家樂福一帶，這邊真的乾燥很多」、「三重不濕，每次雨到三重都是小或是沒雨，很妙」。