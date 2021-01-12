英國一名男子日前到住家附近的公園跑步時，突然看見一隻黑狗掉落到湖中，他立刻跳進水裡，順利將無助發抖的狗狗給救出，整個過程都被一旁的路人拍下來，大家紛紛稱讚他英勇的行為，不過男子在受訪時卻謙虛地表示：「我不是英雄」。

男子的英勇行為被旁邊的路人拍下，網友們都紛紛稱讚他是英雄。(影片來源/Youtube/Paula Town)

根據英國媒體《ExaminerLive》報導，31歲的達西（Darcy Bell）日前和鄰居一起到龐特弗拉特公園（Pontefract Park）跑步，途中他聽到湖那邊傳來一陣喧鬧聲，起初還以為是黑狗自己跑到結冰的湖面上玩耍，不過下一秒卻驚覺這隻狗狗正在不斷掙扎，達西毫不猶豫就直接跳進湖裡，慢慢破除湖面上的冰靠近黑狗，最後順利把牠救起來。

整個救援過程都被一旁的路人給拍下來，上傳到網路中，不少人都紛紛稱讚達西英勇的行為；事後他也在採訪中回憶當時的情況，剛開始自己還想著湖邊的人可以撈起黑狗，沒想到牠卻越漂越遠，附近也沒有任何棍子之類的物品可以幫助黑狗，所以才會本能地選擇跳下水破冰靠近，「我只是在正確的時間做了正確的事」，更謙虛地堅稱自己「不是英雄」。

達西也透露，自己過去曾是一名運動員，在冰水中游泳已經成為習慣，但他不建議普通人這樣做，避免身體負荷不了這麼寒冷的水溫，「一根棍子或類似的物品會是更好的選擇」，同時也建議湖邊應該裝設護欄，才不會再發生類似的驚險事件。