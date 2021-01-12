不少人都喜歡在二手市集中「挖寶」，但有時候卻會不小心挖出「驚嚇」！紐西蘭一名人妻5年前在二手市集上買下了一個1美元的心形紙鎮，沒想到日前她逛網拍卻意外發現了這個紙鎮的真正用途，當她拆開來檢查時，竟看見裡面保存著人類的骨灰，讓她嚇了一大跳。

Mum who bought 50p ‘paperweight’ in car boot sale realises years later it is actually an urn and it’s full of ashes https://t.co/o4iFJbONXM — The Sun (@TheSun) December 27, 2020

綜合外媒報導，潔西卡（Jessica Roberts）5年前和兒子一起去逛二手市集，當時她的兒子看見一個精緻的心形紙鎮非常喜歡，所以不斷哀求潔西卡買下，她見紙鎮的價格也不貴，只要1美元（約新台幣28元），於是就答應兒子，完成他的心願。

不過就在前陣子，潔西卡在逛購物網站時，卻發現了一個外型類似的商品，且售價竟要30美元（約新台幣840元），她好奇點進去一看，才發現這個物品的真正用途竟是「骨灰盒」，可以用來裝少量的人類或動物骨灰，潔西卡嚇了一大跳，在上網求助之後，決定將盒子拆開來確認，沒想到裡面還真的被放入了某人的骨灰。

雖然有些害怕，但潔西卡希望能夠幫忙找回這個骨灰盒真正的主人，之後透過報紙報導，一名男子找上潔西卡，向她解釋裡面其實是他岳父的骨灰，妻子和前男友分手後，一些私人物品就被對方扣留，從此下落不明，妻子也因為失去爸爸的骨灰一直相當失落，如今終於能夠重新和父親「團圓」了。