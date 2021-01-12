儘管台灣各縣市特色不一，但依舊是網友們爭論的話題，日前就有人分享友人的悲慘經歷，一名在聯誼上認識的女生在得知友人於淡水置產，就立刻爽約，讓他不禁納悶「怎麼會這樣？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，友人在聯誼中透露，已在北部置產，讓剛認識的妹子很是興奮，甚至提議當晚去友人家參觀新房，沒想到對方在出發前得知房子是在「淡海新市鎮」後，突然以臨時有事為由，放鳥原PO友人，讓他不禁錯愕直呼「淡水那麼北，總該算北部了吧，怎麼會這樣？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言調侃「淡水在淡水河北邊當然是北部，八里就是南部了」、「中正、大安、信義以外都是南部」、「基隆也是南部了，你說呢」，就連淡水人也自嘲「光是交通問題，根本南部，又冷又濕的南部無誤」；不過也有人出言緩頰，直言「欸欸幹麻這樣，新市鎮房子看起來都還很新啊」。

事實上，過去也有網友將士林和淡水做比較，除了天氣考量、生活便利性之外，最主要的交通因素讓不少台北人退避三舍，尤其是淡水距離台北市中心車程大約30至40分鐘左右，若遇上塞車，宛如一場噩夢，「淡水對外道路基本上只有一條」、「淡水交通癌症末期，氣候被地理環境搞得不要不要的，自己想」。