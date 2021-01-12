肚子餓難免吃飯會比較急一些，但這隻狗狗根本就不能只用「狼吞虎嚥」來形容！大陸河北一隻7個月大的拉布拉多最近靠著「吃播」影片在網路上走紅，每當看見裝滿的飼料碗，牠總是會以滑壘的方式快速前進，接著開始瘋狂進食，把飼料灑得滿地都是，就連跟牠一同用餐的哈士奇都被嚇到腿軟逃跑。

拉布拉多的前主人沒時間照顧牠，總是讓牠「餓一頓、飽一頓」，才會造成這種進食行為。(影片來源/YouTube/澎湃新聞)

根據《時間視頻》報導，這隻拉布拉多目前已經7個月大了，最近靠著一系列吃飯的影片在網路上走紅，每次只要在地上擺好裝滿的飼料碗，牠就會立刻飛奔過來，四隻腳像是無法控制一樣「各走各的」，最後乾脆直接以「滑壘」的方式靠近，趴在地上就直接開吃。

影片中也可以看到，這隻拉布拉多吃飯時總是異常激烈，讓碗中的飼料灑滿整地，某次牠和一隻哈士奇一起用餐，對方已經先被牠瘋狂的吃飯方式給嚇得愣在原地，接著牠又湊過來搶食物，一頭埋進哈士奇的飼料碗中，讓哈士奇害怕得倉皇逃跑，中途還腿軟滑了一跤。

寵物店老闆透露，自己是從拉布拉多4個月大時接手照顧，因為原本的主人沒有時間照顧小狗，總是讓牠「餓一頓、飽一頓」，才造成拉布拉多現在神奇又激動的進食方式，對於網友質疑他故意讓狗狗挨餓，老闆也嚴正澄清：「絕對沒有這樣的事」。