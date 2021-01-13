貓咪喜歡躲起來，總是讓主人找不到，甚至會誤以為牠們失蹤了。台灣一名飼主日前發現愛貓不見，豈料隨後在家門口附近看到一具貓屍，驚覺愛貓被車撞死，讓他含淚埋屍，沒想到過了10小時後，又看到愛貓出現在家中，超反轉結局讓他眼淚秒乾。

飼主在臉書粉專《貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club》表示，日前在家中都未發現愛貓蹤跡，擔心牠可能失蹤了，豈料一天起床外出時，妻子在自家附近的馬路中間，發現了一隻白色的胖貓屍體，隨後趕緊過去將貓撿起，發現貓咪是被車撞死的，而且眼睛已呈現灰色。

飼主看貓屍的體型與顏色與愛貓一樣，推測這一隻就是他養的，由於當時非常傷心，因此也沒有仔細看，就將貓屍埋土裡安葬，當時全家都陷入悲傷的情緒裡，「全家氣氛瞬間掉到冰點，牠至少也是陪伴了我們好久好久，家裡最大、最胖也最帥的一隻貓」。

豈料過了10個小時，晚上飼主在家中的箱子上，發現愛貓又「復活」了，一臉睡眼惺忪的看著他，這時飼主才意識到，原來早上埋的不是他養的貓，可能是路邊的流浪貓，當下讓全家都非常傻眼，不過對於能夠失而復得，也讓他更珍惜與愛貓相處的時光。

不少人也有類似經歷，「我家也是有一次以為貓失蹤，全家出動大街小巷找，結果牠鑽進神明桌抽屜睡翻」、「其實我也遇過欸，那天下雨，路邊被狗咬死了一隻賓士貓，我就拿塑膠袋提回車庫，結果正版的從車子底下鑽出來喵喵叫，『正常不太會猛盯著屍體看』，難過的飼主看到顏色、身形很像，就不太會懷疑，一直看著真得很心酸很難過」。