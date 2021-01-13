史上最蠢的羚羊！一名生態學家至南非的阿多大象國家公園遊覽，期間發現一隻詭異的羚羊，羊角上竟卡著大象的頭骨，模樣看起來非常奇怪，進一步了解才發現，原來牠是為了練習發情期與其它公羚羊互相頂角的狀況，沒想到牠竟把頭骨當成對象，之後還不小心被卡住，讓人哭笑不得。

A new set of eleph-antlers! 由 Daily Mail Video 發佈於 2021年1月5日 星期二

根據《每日郵報》報導，64歲生態學家斯科菲爾德(Andrew Schofield)與妻子西蒙娜(Simone)於去年10月，至阿多大象國家公園(Addo Elephant National Park)參觀，期間一隻公羚羊低下頭，隨後就朝地上的大象頭骨撞，沒想到羊角意外卡進頭骨的眼窩處，導致羊角被卡住難以掙脫。

斯科菲爾德表示，由於羚羊在發情期時，會與其他對手頂角，當時牠就是為了練習，便用角去撞大象頭骨，「我看過發情期的羚羊，會用角去頂樹樁，但沒看過頂頭骨的，我將照片傳給前同事看，他們同樣沒看過這種畫面，在我46年的工作經歷裡，從沒聽過類似的事情，這真的非常怪異」。

眼看羚羊一直難以擺脫頭骨，斯科菲爾德原本打算上前幫忙，而羚羊頭搖了5分鐘後，才成功將頭骨甩掉，而頭骨落地時造成的聲響還把羚羊嚇跑。斯科菲爾德也補充，指發情期公羚羊會進行力量較量，低著頭用角頂其它對手。而他與妻子都非常喜歡野生動物，退休後已遊覽了3個國家公園。