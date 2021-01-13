大陸先前傳出有中年富婆想花錢包養小鮮肉，被許多網友拿來做成搞笑迷因，進而變成現在「阿姨我不想努力了」的流行梗，沒想到國外日前竟出現真實版本！英國一名年輕男子稱自己和公司女老闆維持一段時間的肉體關係，近日向她提離職竟被強力慰留，甚至說他可以什麼工作都可以不用做。

根據《每日郵報》報導，一名19歲的小鮮肉7日在論壇「Reddit」發文，表示自己從去年9月開始在一間電話服務中心當銷售員，卻一直都沒有達到業績最低門檻，很快就面臨被解雇的窘境。一天晚上，他在酒吧遇到公司46歲的女老闆，2人天雷勾動地火展開「激戰」，之後也持續這樣的親密關係長達4個月的時間。

近日他決定離職，並向女老闆提出辭呈，沒想到對方竟然苦苦求他留下來，甚至保證他留下來之後可以什麼工作都不用做。該名小鮮肉進一步表示，女老闆擔心他離職後2人就會分手，他自己也直言「我確實可能會提出分手」，因為不知道該怎麼做比較好，只好上網詢問網友意見。

文章曝光後引起論戰，有網友認為男子如果留下來卻什麼工作都不做，可能會因為老闆的包庇引來更多麻煩，勸他還是趕快找新的工作。也有網友覺得老闆這樣的行為已經牽涉性騷擾，建議他向公司人資通報。