我們經常說有些人是裝錯靈魂，那動物呢？澳洲一名獸醫日前就和網友分享，有一匹對於「球」完全無法抗拒神奇馬，只要看到球就會出現激動反應，讓他忍不住笑稱「要怎麼告訴這傢伙牠不是狗啊！」

馬看到瑜珈球之後竟出現和狗狗一樣追著球玩得驚人反應。(影片來源/FB/Dr Chris Brown /如遭刪除請見諒)

澳洲一名帥氣溫暖的獸醫師布朗（Dr Chris Brown），經常在臉書上分享有趣的動物資訊。昨（12）日他貼出一段影片，表示他近日開車經過一處馬場，意外看到一匹有著「球球癖」的馬兒Beau，只要看到球就會感到興奮。影片中可以看到有人朝著柵欄丟進一顆巨大的瑜珈球，Beau馬上衝上前接住，並開心的追著球球玩，就像是一隻超大隻的狗狗！

布朗醫生看了也忍不住笑稱「玩了好幾次還玩不夠，實在沒辦法告訴這傢伙牠不是狗啊！」。文章曝光後馬上掀起熱議，不少網友紛紛留言，「大狗狗玩大球球，很正常啊！」、「根本和我家狗的反應一模一樣」、「這是我期盼中馬應該要有的反應，我家的馬只會呆呆看著我然後走開」、「原來是有著狗狗靈魂的馬啊！」、「牠是不是誤會了什麼？」