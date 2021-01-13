百年前老屋竟附有牢房，你敢住嗎？美國佛蒙特州一間木製屋，外觀具有濃濃的鄉村味，而且僅賣14.9萬美元(約新台幣416萬台幣)，但有趣的是，看似平凡無奇的房子，屋內竟設有「7間牢房」，屋內照片也跟著曝光，讓許多民眾感到非常好奇。

Jen Allen was intervied by Realtor.com about the historic jail in Guildhall, VT https://www.realtor.com/news/unique-homes/quaint-vermont-house-comes-with-its-own-jail/ 由 Lisa Hampton Real Estate, LLC 發佈於 2020年11月12日 星期四

根據《每日郵報》報導，房地產經紀人艾倫（Jennifer Allen）將一間位於吉爾德霍爾(Guildhall)的房子，刊登於房屋交易網「realtor」上，約203平方公尺，售價為14.9萬美元，擁有4間臥室、2間浴室，儘管屋子外觀看似普通，但卻意外引發討論，因為屋內竟有7間牢房還有監獄辦公室。

艾倫提到，房屋最初建於1878年，原本是獄卒住的房子，因此裡面還設有牢房，是艾塞克斯郡 (Essex County)監獄的一部分，一直使用到1969年，之後由新屋主接手後，房屋內部裝潢陸續都有整修，但不清楚牢房為何沒跟著改建，目前牢房的欄杆與設備都已生鏽，而且屋內也沒有供電。

艾倫表示，其實這一棟房子具有歷史意義，而且地下室的牢房空間，其實也很好利用，歡迎買家可將其改建為與房屋相連的大家庭房或聚會室，而且屋外還設有門廊、後院和獨立穀倉，其實空間非常得大，儘管屋裡設有牢房讓人聽了不禁毛骨悚然，不過這裡並未發生過鬧鬼事件，在2018年的售價為7.5萬美元，事隔3年則漲到14.9萬美元。