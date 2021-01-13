不少人都會趁特賣會或季末出清的時候，趁機囤貨撿便宜。一名網友就透露自己買東西有一次買「一年份」的習慣，近日要買新鞋的時候，發現outlet剛好有特價，有點想砸錢買10雙，把這輩子要穿的量一次買足。特殊的購物習慣掀起熱議，但有網友卻急忙出來勸退「鞋子不要囤！」

一名網友在PTT的WomenTalk板發文，表示他平時買東西習慣一次購買一年份的量，像是衛生紙、盥洗用品、保養品、飲料等日常用品都會去大賣場一次搬好幾箱囤在家裡。此外，他連手機費也是直接預繳一年份，也喜歡買一年份的餐券，再跟別人交換使用，享受一個月一次的吃大餐行程。

但像衣服和茶包，因為難以控制需要的量，以及保存不易，他才沒有大量購買，只敢一次買需要的量。至於鞋子，他習慣一雙穿5年以上，所以很少購買。近日突然發現超耐穿的鞋子品牌在Outlet特價，有點衝動想要花3萬元一次買10雙，把這輩子的份量買足。

文章曝光後，許多網友都表示，無法這樣消費的關鍵原因是「根本沒地方放」，「不會租屋處擺不下那麼多東西」、「我住的是鳥籠，放不下」、「沒空間放」有些人則是喜歡嘗鮮，「以前會，但後來常常會發現更好用更好看更划算的，漸漸改掉這個習慣」、「總會遇到更喜歡的」。但像是洗衣精、和衛生紙、盥洗用品因為用量大，所以不少人也有一次買一年份的習慣。

有網友也針對原PO提供買鞋子的建議「鞋子真的不要囤」、「鞋子不要囤啊！有的材質放久會氧化或是鞋底脫膠的」、「鞋子放太久沒穿會壞喔，建議一次不要買太多雙」、「鞋子會壞耶，我今年把鞋子挖出來壞了5雙」。