不少飼主都會訓練狗狗握手、坐下等基本的動作，但有些聰明的狗狗還可以模仿人類的行為！最近抖音上又出現一隻「神犬」，女飼主外出忘記帶鑰匙，立刻在一樓呼叫自家愛犬，牠竟神奇地返家找到鑰匙，還從二樓將它拋到一樓，順利幫助飼主回家。

錢袋聽到主人呼喚，立刻從鞋架拿下鑰匙，丟到一樓給主人(影片來源/Facebook/如遭刪除請見諒)

這段影片由抖音用戶「錢袋愛吃肉」上傳分享，畫面中女飼主因為忘記帶鑰匙，進不了家門，於是在一樓不斷呼喊著家中阿拉斯加雪橇犬「錢袋」的名字，不久後2顆毛茸茸的腦袋就從天台邊緣探出，女飼主隨即說明自己的窘境，要錢袋從鞋架上拿鑰匙給她。

錢袋似乎聽懂了飼主的話，轉身回來後竟真的叼了一串鑰匙，隨後用前掌一推，就把鑰匙給拋到一樓的電箱上，女飼主利用附近的棍狀物一撈，終於順利取得鑰匙回家，也讓她感動地直呼：「這時我才覺得袋哥的狗糧沒白吃！」。

影片曝光後，很快就吸引大批網友的關注，截至目前為止，抖音上已有超過240萬的觀看次數，大家都對錢袋聰明的舉動感到非常驚訝，紛紛留言：「忘帶鑰匙了，我也想有個狗」、「趕緊送大學吧，別耽誤了孩子」、「這真的不是披著阿拉斯加雪橇犬皮的工讀生嗎？」、「這狗我認識，高考的時後就坐我前面」；不過也有不少人質疑是「擺拍」，指出在影片中可以看到人手一晃而過的破綻。

據悉，女飼主家中養了5隻阿拉斯加雪橇犬，分別是錢袋、多多以及牠們的小孩安安、康康和惜惜，因為從小就開始教育、訓練牠們，所以才能夠這麼乖巧又聰明。