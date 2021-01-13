恐龍出現在中生代，曾經支配全球的陸地生態系統，不過如今早已滅絕，人們必須倚靠出土的化石，才能了解牠們當時的生活環境和習性。大陸江西最近發現了一具竊蛋龍的化石，而且還同時完美保存了恐龍蛋以及蛋巢，讓專家相當興奮，直言這是世界上相當罕見的景象。

根據《新華社》報導，這組化石是在距今約7000萬年前的地層中發現，成年的竊蛋龍體長約為2公尺，整個身體坐臥在蛋巢正中心，前肢向後下張開、覆蓋在蛋巢之上，後肢則摺疊壓在身體下方，孵蛋的姿勢和現代的鳥類大體上呈現一致。

而且這具化石還完整地保留了恐龍蛋胚胎以及整座蛋巢，巢中的恐龍蛋有24個，呈放射狀排列，上下共有3層。

事實上，過去曾在蒙古國和內蒙古戈壁地區發現趴臥在蛋巢上的竊蛋龍化石，但巢內缺乏胚胎化石，造成竊蛋龍的孵蛋行為的假說長期以來一直存有爭議；對此，雲南大學古生物研究院教授畢順東表示，這具化石相當難得，為認識竊蛋龍孵蛋行為和孵化方式提供了新的證據。

據悉，竊蛋龍生存於約7500萬年前的晚白堊紀的坎潘階晚期，雖然名字叫做「竊蛋龍」，但事實上牠們只是意外背上了「偷蛋」的罪名，因為首次發現的竊蛋龍化石正位在一群恐龍蛋之上，而這些恐龍蛋被認為屬於原角龍，不過根據近期的研究發現，最初被發現的竊蛋龍化石很可能只是在孵化自己的蛋。