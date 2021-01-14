韓國一對情侶準備車開時，發現車底下有一隻黑貓，期間試圖製造聲響讓貓離開，但牠始終無動於衷，由於擔心黑貓的安危，因此情侶倆便向附近的獸醫院求助，才知道原來黑貓被車撞而早產，導致孩子全喪命，牠為了守護寶寶，因此不願離開，被救後獸醫師的一個舉動，甚至讓黑貓媽落淚。

黑貓手術康復後，神情仍非常失落，獸醫便在牠身邊放了一隻小貓，沒想到牠一看到後，眼眶竟泛著淚光。(影片來源/youtube/Kritter Klub)

Youtube頻道「Kritter Klub」分享一段影片，指韓國一對情侶當時走至路邊，準備開車時，發現車底下趴著一隻黑貓，他們原本想移動車子，試著讓黑貓嚇到離開，但牠始終堅持待車底，就算拿罐頭誘惑牠，黑貓仍然不願離開，讓情侶倆非常困惑，最終只好聯絡附近的獸醫院求助。

獸醫抵達現場後，發現車底附近有4具小貓屍體，推測黑貓可能因外力而早產，讓牠感到非常傷心，因此便留在小貓屍體附近，希望可以守護寶寶們，但由於牠待的地方車流量大，因此非常危險，獸醫經過一番努力後，才成功將黑貓從車底救出，進一步檢查後發現，黑貓疑似被車撞而早產，導致大腿骨折難以行動。

黑貓傷勢嚴重，必須趕緊進行手術，但無奈牠有貧血狀況，而且一直不願進食，手術可能有風險，也讓獸醫非常擔心，所幸經過4小時的手術後，黑貓終於熬過難關，但牠神情仍非常失落，獸醫院裡正好有一隻被母貓拋棄的小貓，因此他們便將幼貓放到牠的身邊，神奇的是，黑貓看到孩子重回身邊後，似乎非常感動，眼眶竟泛著淚光。

但由於黑貓身體非常乾淨，且個性相當溫馴，並不像流浪貓，節目組便至現場挨家挨戶詢問，但並未找到飼主，而發現黑貓的情侶倆，依舊非常掛心貓的事情，等黑貓手術過後，他們還至獸醫院探望，最終決定收養牠，讓黑貓重新擁有一個家。