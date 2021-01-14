金龍魚被認為能帶來財富，因此價值不斐，普通做為觀賞魚，若煮來吃，肯定會非常心痛。大陸河北石家莊一名男子，在家中養了一條金龍魚，價值約3000人民幣(約新台幣1.3萬元)左右，由於疫情無法出門的關係，導致家中食物存貨不足，他竟忍痛將金龍魚煮來吃。

綜合陸媒報導，姜姓男子在網路上傳一段名為「小區緊急封閉，家裡沒存貨，忍痛吃一條金龍魚」的影片，可見男子將觀賞用的金龍魚，從大魚缸中撈出後，便放到砧板上料理，去除魚鱗及內臟，之後還放上蔥薑再入鍋裡清蒸，並拿到餐桌上享用，這一段影片曝光後，讓許多網友全看傻。

姜姓男子受訪時表示，他1年前花2500人民幣(約新台幣1萬元)，買下一條金龍魚，從原本的25公分養到40公分，如今價值至少3000人民幣(約新台幣1.3萬元)，當時吃魚時，最心疼的不是錢，而是這條魚也是他從小養到大的，最終選擇清蒸的方式，「讓牠走的時候安詳點、舒服點吧」。

姜男養觀賞魚已有10年多經歷，不只養金龍魚，還有錦鯉和羅漢魚等，雖然吃自己養的魚，看似有些殘忍，但主要是他發現，金龍魚近日病懨懨的且毫無朝氣，若不醫治一定會死，之前曾上傳愛魚的影片，原本是想看魚還能不能活，沒想到網友開玩笑建議，將魚煮來吃，再加上他防疫在家也想吃魚，因此才會煮愛魚來吃。

由於疫情的關係，因此姜男住的社區封閉後，他便與妻小待在家，但當時封閉較急，因此家中儲備的食物並不夠，而待他煮完魚來吃後，其孩子與老婆因為不捨，所以都沒有吃，就連家裡的貓也不太愛吃，姜先生表示，這一條金龍魚的味道還不錯，比平常吃得魚味道好。姜男社區的食物供應目前充足，雖然吃不到魚，但可以吃到肉。