每個地區因為地理位置、氣候、自然環境等不同因素，各自發展出不同的文化特色和地方特產。湖北就有一處神祕洞穴，每到清明節時節就會不斷向外「吐魚」，吸引當地村民來此捕撈。沒想到專家來研究時竟傻眼發現牠們全是瀕危魚種，當場氣炸。

根據陸媒報導，湖北省十堰市有一處神祕洞穴，每到清明節前後就會湧出上萬斤的魚，被稱為「流魚洞」。當地村民將這視為大自然的饋贈，每年都會提前準備好工具在山洞口捕撈，而且這種魚肉質鮮嫩，味道鮮美不腥，成為當地人最愛的美食。這神奇的現象傳開後，讓山洞的名氣越來越大，甚至吸引不少外地遊客慕名前往，專家聽聞之後也好奇趕來一探究竟。

沒想到專家到場一看才發現村民口中的美食竟是保育類動物「多鱗白甲魚」，近幾十年因為數量急劇減少，已經被列為瀕危。再聽說當地村民每年都大量捕食，當場氣炸，立刻警告村民，這種魚是國家二級保護動物，不可隨意捕殺。

十堰國土資源局地質環境所所長程曉武，對泉眼附近的山體進行過仔細勘察後，發現這裡是屬於喀斯特地貌，地下應該有適合多鱗白甲魚生存的巨大暗河。中國科學院動物研究所研究員張春光也指出，這種魚屬於暖水性魚類，進洞是為了過冬和產卵。來年春天後河水變暖後，魚自然也就會順著河水流出。